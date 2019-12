Forsker om agentdrab: Rusland beskylder Tyskland for antirussisk hysteri

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Det var et voldsomt mord, der fandt sted i Berlins Tiergarten 23. august 2019, da den 40-årige Selimkhan Kangosjvili var på vej hjem gennem parken fra den lokale moské: En mandlig cyklist kørte op på siden af ham og skød ham to gange i hovedet, hvorefter Kangosjvili faldt livløs til jorden. Et brutalt mord, der nu også har udviklet sig til et begyndende storpolitisk drama.