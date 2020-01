Trump holder pressemøde: Drab på general skal forhindre krig – ikke starte krig

Automatisk oplæsning Beta

USA dræbte den magtfulde iranske topgeneral Qassem Suleimani for at forhindre en krig, ikke for at indlede en ny krig.

Det siger den amerikanske præsident, Donald Trump, fredag aften dansk tid i en udtalelse om drabet på den iranske general Qassem Suleimani.

»Vi greb til handling i aftes for at stoppe en krig. Vi greb ikke til handling for at starte en krig«, siger Trump.

»Vi søger ikke et regimeskifte«, siger præsidenten på et kort pressemøde på sit resort Mar-a-Lago i Florida, hvor han befinder sig fredag.

Men Trump understreger ifølge tv-stationen CNN, at ’det iranske regimes aggression i regionen - herunder dets brug af stedfortræderkrigere for at destabilisere nabolandene - må stoppe, og det må stoppe nu’.

Ifølge præsidenten havde den nu dræbte general Suleimani planer om at angribe amerikanske diplomater og amerikansk militær.

»Vi tog ham på fersk gerning og gjorde en ende på det«, siger Trump.

Han tilføjer, at han er klar til at tage et hvilket som helst skridt, der er nødvendigt for at beskytte amerikanske statsborgere, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Leder af eliteenhed

Tidligere fredag forsvarede præsidenten på Twitter sin beslutning om at beordre drabet på den iranske general Qassem Suleimani.

Generalen var leder af Quds-elitestyrken i Irans Revolutionsgarde.

»General Qassem Suleimani har dræbt eller alvorligt såret tusinder af amerikanere over en længere periode og planlagde at dræbe mange flere ... men blev taget!, skriver præsidenten.

Det var Trumps første væsentlige udtalelse efter drabet på Suleimani. Inden da havde han postet to tweets - et billede af det amerikanske flag og en kryptisk besked om, at ’Iran vandt aldrig en krig, men tabte aldrig en forhandling’.

Trump skriver videre i sit tweet, at den dræbte general også var ansvarlig for drab på tusinder af demonstranter i Iran.

»Suleimani var både hadet og frygtet i landet«, skriver Trump.

»De er ikke nær så kede af det, som lederne vil lade omverdenen tro. Han skulle være fjernet for mange år siden«!

Suleimani blev dræbt i et amerikansk droneangreb tidligt fredag ved lufthavnen i den irakiske hovedstad, Bagdad.

I den kolonne af biler, der blev ramt, befandt der sig også fremtrædende folk fra en iransk støttet milits.

Suleimani blev af mange anset for at være den mest indflydelsesrige leder i Iran næstefter ayatollah Ali Khamenei.

USA’s udenrigsminister, Mike Pompeo, har sagt til de amerikanske tv-stationer Fox News og CNN, at angrebet mod Suleimani havde til formål at afværge et ’forestående angreb’, som ville have bragt amerikanere i Mellemøsten i fare.

Han afviste at oplyse detaljer, men nøjedes med at sige, at det var en »vurdering på baggrund af efterretninger«, der førte til beslutningen om at dræbe Suleimani.

Angrebet kommer efter, at der i den seneste uge har været stigende spændinger mellem Iran og USA.

Her angreb proiranske militsmedlemmer USA’s ambassade i Irak efter et amerikansk angreb mod militsen Kataib Hizbollah.

