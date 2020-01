Storbritannien undersøger bekymrende meldinger om passagerflys styrt i Iran Den britiske regering er gået ind i sagen om det ukrainske pasagerfly, der styrtede i Iran med 176 døde til følge.

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Den britiske regering er ved at undersøge »meget bekymrende« meldinger om, at et fly med 176 passagerer, der onsdag styrtede ned i Iran, blev skudt ned.

Det siger en talsmand for Storbritanniens premierminister, Boris Johnson, torsdag ifølge det britiske medie Sky News.

Ukraine inviterede tidligere i dag Storbritannien til at deltage i efterforskningen af styrtet.

Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, har talt i telefon med den britiske premierminister, Boris Johnson, efter styrtet, hvor 176 personer omkom.

Johnson siger, at de bedste britiske eksperter bør blive involveret i efterforskningen. Det fremgår af udtalelsen fra Ukraines præsidentkontor.

Lederen af Ukraines sikkerheds- og forsvarsråd, Oleksiy Danylov, skriver ifølge BBC i et facebookopslag på ukrainsk, at man foruden teorien om en nedskydning undersøger tre andre mulige årsager til flystyrtet:

En kollision med en drone i luften.

Et styrt forårsaget af tekniske problemer i flyet.

En eksplosion inde i flyet som følge af et terrorangreb.

Oleksiy Danylov siger, at ukrainske teknikere, der er i Iran, ønsker at lede efter eventuelle rester af et missil.

Opdateres

Ritzau og Politiken