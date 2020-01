Harry og Meghan får overgangsperiode af dronningen I en overgangsperiode vil prins Harry og Meghan dele deres tid mellem Canada og Storbritannien, hedder det.

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Den britiske dronning Elizabeth II er gået med til en 'overgangsperiode' for prins Harry og hertuginde Meghan.

I en erklæring fra den britiske monark efter et krisemøde mandag i den royale familie hedder det, at »min familie har ført meget konstruktive diskussioner om fremtiden for mit barnebarn og hans familie«.

Krisen er blevet udløst af en overraskende udmelding fra prins Harry og hans hustru, hertuginde Meghan.

De to meddelte i sidste uge, at de tager et skridt tilbage i forhold til deres kongelige forpligtelser og søger et mere uafhængigt liv.

Har fastlagt de 'næste skridt'

På mandagens krisemøde har kongehuset fastlagt de 'næste skridt' i forhold til at definere Harry og Meghans fremtidige roller.

I en overgangsperiode vil parret dele deres tid mellem Canada og Storbritannien, hedder det.

Den 93-årige dronning skriver, at kongefamilien er fuldstændigt indstillet på at støtte 'Harry og Meghan i deres ønsker om at skabe et nyt liv'.

Selv om vi ville have foretrukket, at de forblev fuldtidsarbejdende medlemmer af den royale familie, så forstår og respekterer vi deres ønsker om at leve et mere uafhængigt liv som familie, mens de forbliver en værdsat del af af min familie Dronning Elizabeth II

»Selv om vi ville have foretrukket, at de forblev fuldtidsarbejdende medlemmer af den royale familie, så forstår og respekterer vi deres ønsker om at leve et mere uafhængigt liv som familie, mens de forbliver en værdsat del af af min familie«, hedder det.

Dronningen understreger, at der resterer mere arbejde med at færdiggøre de fremtidige arrangementer for parret.

Traf beslutning uden om dronningen

Ifølge meddelelsen fra den britiske dronning, så har Harry og Meghan gjort det tydeligt, at de ikke ønsker at være afhængige af offentlig midler i deres nye liv.

Prins Harry og hans hustru traf ifølge flere britiske medier beslutningen om at træde et skridt tilbage i forhold til deres kongelige forpligtelser uden først at informere dronningen.

Prins Harry deltog i mandagens møde sammen med sin far, prins Charles, og sin bror, prins William, der er henholdsvis nummer et og to i tronfølgen.

Meghan skulle deltage i mødet via et telefonopkald fra Canada, skrev britiske medier tidligere.

Hertuginden opholder sig i øjeblikket i Canada sammen med parrets søn, Archie. Meghan har i sin tidligere skuespillerkarriere opholdt sig meget i Canada i forbindelse med optagelser til tv-serien 'Suits'.

Jonny Dymond, der er kongelig korrespondent hos BBC, sagde før krisedrøftelserne, at der ved mandagens møde ville blive skrevet »kongelig historie«.

Mandagens møde foregik på godset Sandringham House i Norfolk i det østlige England omkring 200 kilometer fra London.

ritzau