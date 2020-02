WHO ser chance for at hindre større coronakrise

Automatisk oplæsning Beta

De dramatiske tiltag, som Kina har sat i værk for at hindre spredningen af coronavirus, har virket.

Og verden har en mulighed for at bremse smitten, mener den øverste chef for Verdenssundhedsorganisationen WHO.

WHO har erklæret en global sundhedskrise på grund af udbruddet, men siger, at coronavirus endnu ikke udgør en pandemi - altså en global epidemi.

Kina får ros

WHO's chef, Tedros Adhanom Ghebreyesus, roser Kina for at have lukket grænser og indført begrænsninger for transport og delvist udgangsforbud i Hubei-provinsen, hvor virusset først blev opdaget.

99 procent af de bekræftede tilfælde er i Kina.

Udenfor Kina er der kun 176 smittede«, påpeger WHO-chefen.

»Det betyder ikke, at det ikke kan blive værre«, siger Ghebreyesus.

»Men vi har helt sikkert en mulighed for at handle. Lad os ikke forspilde denne mulighed«, siger han.

Tilbagemeldinger er afgørende

Men WHO understreger samtidig, at det er afgørende at få tilbagemeldinger fra de lande, der har bekræftede tilfælde af coronasmitte.

WHO har kun modtaget sagsrapporter på lidt over en tredjedel (38 procent) af de 176 coronapatienter uden for Kina.

Og det skal særligt verdens rige lande gøre bedre, siger Ghebreyesus.

»Jeg tror ikke, at det er fordi de mangler kapacitet«, siger han.

»Uden bedre data er det meget svært for os at vurdere, hvordan udbruddet udvikler sig, eller hvilke konsekvenser det kan få, og for at sikre, at vi giver de mest passende anbefalinger«, siger han.

I Kina er der bekræftet over 20.400 tilfælde af smitte, siden virusset først blev opdaget den 31. december. Af dem er 425 døde.

Over 20 lande har nu meldt om bekræftede tilfælde af smitte. Kun to personer er døde af virusset uden for fastlands-Kina: en i Hongkong og en i Filippinerne.

