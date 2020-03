Den amerikanske centralbank tager den store kanon i brug. Men markederne er ligeglade.

Alt er jo psykologi. Det er forventninger, der styrer økonomien og finansmarkederne Frank Hvid Petersen, finansanalytiker

Et andet middel, der kan blive taget i brug for at forhindre en økonomisk nedtur, er finanspolitiske tiltag, hvor man vil give folk flere penge mellem hænderne ved at investere i nye tiltag. Det kan være som i Danmark, hvor statens sikrer lønkompensation og dermed forsøger at forhindre fyringer eller investeringer i infrastruktur.

»Man kan jo ikke gå i gang med at bygge en bro i morgen, men man kan vise, at man mener det for alvor, når man forsøger at skabe tillid til økonomien, og at man begrænser krisen«, siger han.

»Alt er jo psykologi. Det er forventninger, der styrer økonomien og finansmarkederne. Lige nu forsøger centralbankerne og politikerne at undgå at der bliver skabt det billede, at alt er kaos og at krisen bliver langvarig. Alle ved, at der kommer en lavkonjunktur, men nu handler det om at signalere, at den ikke bliver langvarig. At vi om et halvt år er tilbage«, siger han.

»Sådan går det jo i Fjernøsten, der langsomt er ved at åbne op igen. Toyota har lige været ude at sige, at deres fabrikker i Kina er ved at være oppe i fuldt gear igen.«

Om det lykkedes at give finansmarkederne det billede, at der er lys for enden af tunellen, vil de næste timer, dage, uger vise.