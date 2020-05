Drab på sort jogger i Georgia skal undersøges i Washington Delstaten Georgia anmoder USA's justitsministerium om at undersøge politiets håndtering af drab på sort mand.

Delstatsregeringen i Georgia i USA anmoder om en føderal undersøgelse af drabet på en sort mand, der blev skudt under en løbetur.

Torsdag anholdt politiet i Georgia en far og søn i sagen. De to mænd, som er hvide, har oplyst, at de antog den 25-årige Ahmaud Arbery for at være en indbrudstyv.

Justitsminister for Georgia Chris Carr har bedt USA's justitsministerium i Washington D.C. om at undersøge politiets håndtering af drabssagen.

»Familien, lokalsamfundet og staten Georgia fortjener svar, og vi vil samarbejde med politiet på delstats- og føderalt niveau for at finde de svar, udtaler Chris Carr i en erklæring.

Arbery blev dræbt af skud den 23. februar nær sit hjem i Brunswick, Georgia.

Drabet har udløst demonstrationer, og mange amerikanere har udtrykt vrede, efter at videooptagelser blev lagt ud på internettet.

Fredag opfordrede en række spillere og trænere i NFL i et åbent brev USA's justitsminister, William Barr, til at gribe ind i sagen.

Lokalt politi udsat for kritik

Optagelserne viser øjensynligt, at Arbery løber nedad en gade, hvor han støder på den 64-årige Gregory McMichael og den 34-årige Travis McMichael. De to er bevæbnet med skydevåben og har blokeret gaden med en pickup.

Arbery og den ene af de to mænd begynder tilsyneladende at skændes og siden at slås. Det fremgår ikke præcis hvorfor. Arbery bliver herefter dræbt af adskillige skud.

Politikere og aktivister har kritiseret det lokale politi for ikke at anholde og sigte de to mænd tidligere.

Flere rettighedsaktivister i USA ser den tragiske hændelse som endnu et tegn på, at hvide kan slippe ustraffet fra at dræbe en sort person.

De to anholdte mænd er begge sigtet for drab.

ritzau