Lande med religiøse corona-nedtonere

Sydkorea.Forholdene i den nykristne bevægelse Shincheonji var særligt gunstige for coronasmitte. Ikke bare bliver medlemmerne lovet evigt liv. De er trænet til at holde deres medlemskab hemmeligt og møde op til de tætpakkede gudstjenester, selvom de er syge. Myndighederne regner med, at gruppens 230.000 medlemmer havde en central rolle i den første smittespredning i Sydkorea. 12 af sektens ledere er anklaget for blandt andet mord og for at blokere smittekortlægningen. Shincheonji deltager nu aktivt i coronabekæmpelsen. Bevægelsen mener, at myndighederne bruger dem som syndebuk.