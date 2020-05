Tyskland vil åbne grænsen til Danmark

Automatisk oplæsning

Mens den danske regering er tavs om sine planer for åbning af grænserne, erklærer den tyske indenrigsminister Horst Seehofer nu, at Tyskland allerede fra denne fredag er klar til at åbne grænsen til Danmark.

»Jeg har i går aften aftalt med den danske regering, at vi fastlægger det præcise tidspunkt sammen, og den danske regering er netop igang med at afstemme det med sine øvrige naboer, fordi man ønsker, at det så at sige skal ske som en pakke med flere stater«, sagde Horst Seehofer onsdag i Berlin.

Den tyske regering vil fra fredag i denne uge begynde at lempe kontrollen ved de af sine grænser, der er lukkede på grund af corona-epidemien. Fra 15. juni er det den tyske regerings plan, at den frie bevægelighed er genoprettet i EU, sagde den konservative indenrigsminister.

