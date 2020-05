Senator træder tilbage efter påstande om aktiesnyd FBI undersøger senator Richard Burr for at have misbrugt fortrolige informationer til at sælge private aktier.

Den amerikanske Senator Richard Burr trækker sig som formand af efterretningsudvalget.

Det melder den republikanske flertalsleder i Senatet, Mitch McConnell, i en erklæring torsdag lokal tid.

»Senator Burr kontaktede mig i morges for at informere mig om sin beslutning om at træde tilbage som formand«.

»Vi er blevet enige om, at denne beslutning vil være for udvalgets bedste, og den træder i kraft ved udgangen af dagen i morgen (fredag, red.)«, lyder det i erklæringen fra McConnell.

Tilbagetrækningen sker, efter at det amerikanske forbundspoliti, FBI, har beslaglagt Burrs telefon i en sag om aktiehandel.

FBI undersøger Burr for, om han har misbrugt fortrolige informationer til at sælge sine aktier, kort før markedet faldt som følge af coronaviruspandemien.

Burrs telefon blev beslaglagt onsdag aften under en ransagning af hans hjem i Washington.

Burr selv har fortalt til journalister torsdag, at hans tilbagetrækning skyldes, at han ikke ønsker, at efterforskningen skal distrahere efterretningsudvalget fra sit arbejde.

Benægtede påstande

Burrs advokat, Alice Fischer, siger i en erklæring, at 'Burr aktivt samarbejder' med efterforskningen.

Tidligere har senatoren udtalt, at hans salg af aktier udelukkende blev vurderet ud fra offentlig tilgængelig information.

Burr og hans kone solgte aktier for mellem 628.000 og 1,7 millioner dollar i mere end 30 separate transaktioner i slutningen af januar og i midten af februar. Det skriver avisen The Guardian.

Flere af aktierne, som ægteparret solgte, var i virksomheder, der ejer hoteller.

Disse modtog ifølge The Guardian fortrolige orienteringer om alvoren af coronavirussets indtog, selv da offentligheden ikke kendte dem.

Påstandene mod Burr dukkede op i starten af marts, mens Burr benægtede dem pure.

USA's præsident, Donald Trump, har torsdag sagt, at han ikke kender til Burrs sag, men at det er 'ærgerligt for ham'.

