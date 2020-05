Volkswagen indgår forlig for at undgå retssag mod topledere Den administrerende direktør samt bestyrelsesformanden for VW slipper for retssag om børsmanipulation.

Den tyske bilgigant Volkswagen (VW) har ved en domstol indgået et forlig på ni millioner euro for at undgå en retssag mod selskabets topledelse om at have vildledt aktiemarkedet i forbindelse med den såkaldte dieselgate.

Det oplyser bilproducenten tirsdag aften ifølge nyhedsbureauet dpa.

»Ifølge bestyrelsens vurdering er det i selskabets bedste interesse at afslutte søgsmålet mod hver af de to chefer«, skriver VW i en meddelelse.

Beløbet svarer til godt 67 millioner kroner. De to tiltalte var VW's administrerende direktør, Herbert Diess, og bestyrelsesformand Hans Dieter Pötsch.

VW forklarer, at selskabet betaler forligsbeløbet, fordi de to topfolk ikke har overtrådt loven.

'Dieselgate' går tilbage til 2015, da VW blev afsløret i at manipulere med udledningen fra udstødningen på omkring 11 millioner dieselbiler.

VW erkendte senere samme år, at den havde ført miljømyndigheder og bilkøbere bag lyset ved at installere en software, som fik dieselbilerne til at fremstå mindre forurenende, end de rent faktisk var.

Afsløringerne kostede også den daværende topchef VW jobbet. Desuden lagde både store og små investorer sag an mod VW på grund af de store kursfald for VW's aktie, som skandalen udløste.

Skandale har kostet VW dyrt

Sagsanlægget mod Herbert Diess og Hans Dieter Pötsch var endnu en udløber af sagen. De blev i 2019 sammen med den tidligere topchef Martin Winterkorn tiltalt for markedsmanipulation, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Anklagemyndigheden mente, at topfolkene burde have informeret aktionærerne om efterforskningen af den særlige software, så snart de fik vidste besked om det.

VW orienterede først aktionærerne, efter at de amerikanske myndigheder i september 2015 afslørede sagen over for offentligheden. Nyheden fik aktiekursen på VW til at rasle ned.

Tirsdagens forlig omfatter ikke Martin Winterkorn. Men tyske medier skriver ifølge Reuters, at sagen mod den tidligere topchef muligvis også bliver lukket med et forlig.

Skandalen har allerede kostet VW over 30 milliarder euro (svarende til 223,7 milliarder kroner) i bøder og kompensation til bilejere. Langt størstedelen i USA, hvor dieselgate blev afsløret.

