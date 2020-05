Britiske læger tester malariamedicin i coronaindsats 40.000 ansatte i sundhedssektoren i en række lande vil få to typer af malariamedicin i ny undersøgelse.

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Britiske læger begynder torsdag at give to typer af anti-malaria medicin til 40.000 ansatte i sundhedssektoren i en international undersøgelse af, hvorvidt det kan forebygge Covid-19.

Undersøgelsen er indledt i Brighton og i Oxford, hvis universitet leder undersøgelsen.

De medvirkende personer på hospitaler og plejehjem i Europa, Afrika, Asien og Sydafrika får enten Klorokin eller hydroxyklorokin - eller virkningsløst placebo.

Forsøget sættes i gang netop som det har skabt overskrifter i de internationale medier, at den amerikanske præsident, Donald Trump, har taget hydroxyklorokin for at forebygge coronasmitte.

Det har vakt opsigt, at Trump har taget midlet, efter at dets virkninger over for det nye coronavirus er blevet stærkt betvivlet af sundhedseksperter.

Trump fortalte mandag, at han er testet negativ for coronavirus og ikke har nogen symptomer, men at han har taget midlet i 'cirka halvanden uge'.

»Jeg tager en pille hver dag, sagde han og tilføjede, at han også tager zink som en forebyggende foranstaltning«.

Trump har dog siden meddelt, at han forventer at stoppe med at tage hydroxyklorokin i denne uge.

Hydroxyklorokin og Klorokin er længe blevet brugt mod malaria.

Dansk forsøg med klorokin

I flere andre lande end Storbritannien har læger foretaget test af midlernes effekt mod coronavirusset.

Det gælder blandt andre læger i Sverige, der dog efterfølgende har indstillet brugen af midlet. Det skyldes, at flere læger berettede om alvorlige bivirkninger ved brugen af midlet.

Også i Brasilien, der er et af de hårdest ramte lande i verden af coronavirus, ser man på hydroxyklorokin.

En af lederne af den britiske undersøgelse, professor Nicholas White på Oxfords Universitet, siger, at det er i dag er uklart om de to typer af malariamedicin er gode eller dårlige for en patient med Covid-19.

»Den bedste måde at udforske det på er med en undersøgelse som denne med et stort antal personer, der er tilfældigt udvalgt mange forskellige steder, og hvor hverken patienter eller læger ved, hvem der har fået medicin og hvem der har fået placebo«, siger han.

Også i Danmark har der været forsøg med klorokin i behandlingen af Covid-19.

ritzau