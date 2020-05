Automatisk oplæsning

Nye registrerede coronadødsfald i Sverige er torsdag 40, oplyser sundhedsmyndighederne i Stockholm.

I alt er 3871 registreret døde med Covid-19.

Antallet af bekræftede smittede i alt er på 32.172, hedder det i den daglige opdatering af Folkhälsomyndighetens statistik.

Antallet af personer som er eller har fået intensiv behandling på grund af Covid-19 er på 1899.

Folkhälsomyndigheten har opfordret til langt flere prøvetagninger for Covid-19 på plejehjem samt blandt isolerede ældre.

De fleste af de mennesker, som er døde med coronavirus i Sverige, var over 70 år.

Der har i de seneste dage været stadig mere fokus på, hvad der er gået galt omkring plejehjem, hvor besøg blev forbudt den 31. marts.

Mange ansatte og pårørende mener, at værnemidler og beskyttelsesdrager kom for sent. Samtidig beskyldes en del ansatte for at være gået på arbejde på plejehjem, til trods for at de selv havde symptomer på Covid-19.

ritzau