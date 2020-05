2,4 millioner meldte sig ledige i USA i seneste uge

Automatisk oplæsning

Nye ledighedstal fra USA viser torsdag, at 2,43 millioner amerikanere har meldt sig ledige i den seneste uge.

Dermed har 39 millioner amerikanere søg om arbejdsløshedsunderstøttelse i USA i forbindelse med coronakrisen over de seneste ni uger.

»Jeg havde i min vildeste fantasi ikke forestillet mig ugentlige ledighedstilmeldinger i millionklassen for bare et par måneder siden. Men det er ligefrem blevet vanlig kost og har været tilfældet i ni uger i streg nu«.

»En mere positiv tendens i tallene er derimod, at det ugentlige antal bliver stadig mindre«, siger Jeppe Juul Borre, som er cheføkonom i Arbejdernes Landsbank.

Han henviser til, at tallet for for halvanden måneds tid siden var på plussiden af seks millioner om ugen, men det er droslet til nu to millioner. personer.

»Det er et tegn på, at det største slag har fundet sted, men også at slaget endnu ikke er færdigt«, siger Jeppe Juul Borre.

ritzau