Kan blive værre end Wuhan: Læger kalder dyremarked i Bangkok for tikkende smittebombe

Alt imens verden stadig er i gang med at bekæmpe corona, advarer læger og dyreaktivister om, at det næste udbrud med endnu en ny og ukendt dræbervirus kan ske når som helst.

I Kina har myndighederne lukket det marked i byen Wuhan, hvor coronavirussen angiveligt bredte sig fra dyr til mennesker, men mange andre steder i Asien fortsætter markeder med at være åbne, selv om de sælger vilde dyr.

Især Chatuchak-markedet i den thailandske hovedstad, Bangkok, skiller sig ud, fordi det er verdens største weekendmarked. Over 200.000 mennesker, heriblandt mange danske turister, besøger i normale tider markedet hver weekend, og det gør læger og andre eksperter stærkt nervøse.

»Det er på alle måder en smittemæssig bombe«, siger Allan Randrup Thomsen, der er professor i eksperimentel virologi ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet.

Dyr stablet i bure

Ifølge organisationen Wildlife Justice Commission har Chatuchak-markedet en fremtrædende rolle i den globale illegale handel med vilde dyr, og i et særskilt hjørne af markedet er der et helt område, hvor der bliver solgt vilde dyr fra hele verden.

Dyrene står i kasser og bure stablet oven på og ved siden af hinanden. Blandt andet ørkenræve, flodsvin, surikater og ørkenlosser foruden aber og desmerdyr, som tidligere har været årsag til hiv- og sars-udbruddene.

Dyrene står så tæt, at de nemt rammer hinanden med urin, fækalier og spyt, hvilket øger risikoen for, at en ny virustype kan sprede sig og dernæst springe over på mennesker.

Allan Randrup Thomsen fra Københavns Universitet anser det ikke som et spørgsmål om hvis, men hvornår der kommer et udbrud på Chatuchak-markedet. Det kan ifølge hans vurdering nemt blive meget værre end Wuhan, idet Chatuchak-markedet normalt er en af Bangkoks mest populære turistattraktioner.

»Det betyder, at et lokalt udbrud meget hurtigt bliver til et globalt udbrud, fordi mange mennesker vil kunne tage en ny virus med tilbage til deres hjemlande«, siger han.

Pres for forbud

I ngo’en World Animal Protection er direktøren for den danske afdeling, Gitte Buchhave, »fuldstændig rystet« over forholdene på Chatuchak-markedet.

»Vi peger altid fingre ad Kina, men dette viser, at handlen med dyr er et globalt problem«, siger hun.

Til november mødes repræsentanter for verdens 20 største økonomier til G20-topmøde, hvor en stor del af mødet ventes at handle om, hvordan verden kan forhindre et nyt virusudbrud.

World Animal Protection sidder med i den gruppe, der skal rådgive G20-landene, og her vil organisationen kæmpe for at få lukket alle markeder i verden, der sælger vilde dyr.

»Det er nu, at vi har en unik chance for at få verdens ledere til at gøre noget«, siger Gitte Buchhave, der vil lægge pres på den danske regering. EU sidder med i G20, og hun ser gerne, at Danmark forsøger at få EU til at forlange et forbud mod handel med vilde dyr.

Ifølge en spørgeundersøgelse, som World Animal Protection har foretaget gennem analysefirmaet YouGov, har hun et stort flertal af danskerne i ryggen.

Således ønsker 84 procent af de adspurgte, at den danske regering skal arbejde for et forbud.