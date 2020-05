EU-lande dybt bekymret over Kina: Et land kræver sanktioner Sverige presses af oppositionen til at kræve EU-sanktioner. Den vej vil Danmark ikke gå, siger Jeppe Kofod.

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Der er ikke opbakning til sanktioner fra EU mod Kina. Men den seneste udvikling er 'dybt bekymrende', og den kan skade tilliden til landet. Det udtaler EU-landene efter et møde fredag.

Fredag morgen krævede et flertal i Riksdagen i Sverige, at den svenske udenrigsminister, Ann Linde, skulle presse på for sanktioner på et EU-møde.

Ifølge EU's udenrigschef, Josep Borrell, blev sanktioner kun nævnt af ét medlemsland på mødet. Han er imod den idé.

»Jeg mener ikke, at sanktioner er den rigtige vej i forholdet til Kina«, siger Borrell efter EU-mødet.

Bekymringerne over Kina toppede torsdag. Folkekongressen i Beijing vedtog en ny sikkerhedslov for Hongkong. Kritikere frygter, at det kan blive et 'dødsstød' for selvstyret.

»Vi vil fortsat diskutere det og række ud til Beijing. Vi vil forsøge at lægge pres på myndighederne i Kina. Vi vil gøre det klart, at det vil få betydning for, hvordan vi håndterer fælles spørgsmål, siger Borrell.

Borrell bekræfter ikke, om det var Sverige, som rejste et krav om sanktioner.

Men et flertal i Riksdagens EU-nævn besluttede fredag morgen, at Linde skulle gøre det. Den svenske regering med Socialdemokraterna og Miljøpartiet var imod.

»Sverige skal presse på og tage initiativ til sanktioner koblet til Kinas handlinger«, sagde Jessika Roswall fra Moderaterna til nyhedsbureauet TT.

Roswall er anden næstformand i EU-nævnet i Riksdagen.

»Med udviklingen den seneste tid i Hongkong og med gårsdagens beslutning i Folkekongressen er det meget vigtigt, at EU er tydelig over for Kina. Det er ikke business as usual«, siger Roswall.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) opfordrer i en skriftlig kommentar efter mødet til, at man forsøger at løse konflikten via demokratisk dialog. Han vil ikke følge den svenske vej.

»Der er mig bekendt ikke aktuelt opbakning blandt EU-landene til at indføre sanktioner mod Kina i lyset af den aktuelle situation. Danmark indfører ikke unilateralt sanktioner«, siger Kofod.

Tvivl om Kinas vilje til at opretholde sine forpligtelser

Ifølge Kina skal loven slå ned på 'enhver handling, der på alvorlig vis truer den nationale sikkerhed' i Hongkong.

Kritikere mener, at den er et angreb på selvstyre, retssikkerhed og frihedsrettigheder.

Hongkong fik særstatus ved overdragelsen fra Storbritannien til Kina i 1997.

Jeppe Kofod er enig i, at Kinas beslutning kan underminere princippet om 'et land - to systemer' og 'den autonomi, som Hongkong nyder'.

»Danmark og EU anerkender, at Hongkong er en del af Kina. Vi finder, at samarbejdet skal bygge på gensidig respekt og tillig«.

»Desværre ser vi, at beslutningen drager yderligere tvivl om Kinas vilje til at opretholde sine internationale forpligtelser«, siger Jeppe Kofod.

På mødet fredag talte ministrene også om to kommende møder mellem EU og Kina.

ritzau