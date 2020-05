Person fra omstridt fest i USA, der gik viralt, er smittet med corona

Automatisk oplæsning

En person fra den tætpakkede udendørs fest i den amerikanske delstat Missouri på Memorial Day, der gik viralt, er testet positiv for coronavirus.

Der oplyser sundhedsmyndighederne i distriktet Camden ifølge det amerikanske medie CNN.

En video blev delt flittigt på Twitter 25. maj, der viste hundredvis af mennesker feste i og ved en pool på den amerikanske helligdag Memorial Day i området Lake of the Ozarks i delstaten Missouri, USA.

Ifølge sundhedsmyndighederne er der stor sandsynlighed for, at den smittede også var smittet ved festen.

Videoen af de mange festende vakte stor opsigt i USA, hvor størstedelen af delstaterne stadig er lukket ned grundet udbruddet af coronavirus.

I Missouri er over 12.000 registreret som smittede, og over 730 er døde med virusset, skriver CNN.

Baren bag festen fastholder, at alle regler blev overholdt

Myndighederne i Camden opfordrer nu alle, der var tæt på festen til at være opmærksomme på eventuelle symptomer på Covid-19.

Baren, der stod bag festen, hedder Backwater Jacks. Den fastholder, at ingen regler blev overtrådt. Ingen med temperaturer over 37,5 blev lukket ind, og der var hyret sundhedspersonale til festen, siger de.

De amerikanske myndigheder anbefaler, at personer holder en afstand på to meter til hinanden. På videoen kan man dog se, at de anbefalinger ikke blev overholdt.

USA har været hårdt ramt at coronavirusset, hvor over 102.000 coronarelaterede dødsfald er blevet registreret. Det er klart flest af alle lande, hvor Storbritannien med over 38.000 dødsfald har registreret næstflest.

USA's dødstal er også blandt de højeste i verden i forhold til indbyggertal. Her har USA over 30 dødsfald per 100.000 indbyggere.

Til sammenligning har Danmark registreret 568 coronarelaterede dødsfald, hvilket svarer til knap 10 per 100.000 indbyggere.

ritzau