Huda fra Langskov og hendes 8-årige søn blev dræbt i Syrien: 4-årige tvillingepigers skæbne er uvis

Efter mere end tre måneder har Udenrigsministeriet nu bekræftet, at Huda Ali Ahmad og hendes søn Azad omkom i Syrien den 22. februar. Det har afgørende betydning for Huda Ali Ahmads tvillinger.

102 dage. Eller næsten tre og en halv måned. Så længe gik der, inden Udenrigsministeriet fik bekræftet, at de herboende flygtninge Huda Ali Ahmad og hendes otteårige søn Azad omkom den 22. februar i år i Syrien.

Kristeligt Dagblad har gentagne gange anmodet Udenrigsministeriet om at anerkende dødsfaldene, som avisen i en artikelserie har fremvist dokumentation for, men forgæves. Det ændrede sig i onsdags. Her kontaktede Udenrigsministeriet Kerteminde Kommune, hvor Huda Ali Ahmad boede, og bekræftede dødsfaldene.

Torsdag formiddag oplyste Udenrigsministerit i en skriftligt kommentar til Kristeligt Dagblad ligeledes, at Huda Ali Ahmad og sønnen Azad »blev dræbt den 22. februar i Syrien«. Huda Ali Ahmads mand og faderen til hendes børn er sigtet i sagen og har over for de kurdiske myndigheder tilstået drabene.

Det officielle stempel har afgørende betydning for sagens videre færd. Huda Ali Ahmads tvillingedøtre på fire år befinder sig i Syrien, hvor deres fremtid er uvis. De er født og opvokset i Danmark, har dansk opholdstilladelse og gik indtil februar i børnehave i Langeskov i Kerteminde Kommune.

Udelukker ikke at pigerne kan komme til Danmark

Ifølge borgmester i Kerteminde, Kasper Ejsing Olesen (S), giver Udenrigsministeriets oplysninger mulighed for, at kommunen kan tage næste skridt, hvad angår tvillingerne.

»Vi har ikke kunnet få Udenrigsministeriet til at undersøge, hvad der skal ske med de her piger, så længe moderens død officielt har været ubekræftet«, siger Kasper Ejsing Olesen. »Nu kan vi officielt konstatere, at pigerne ikke er sammen med deres mor. Det betyder, at to piger, der har levet hele deres liv i Danmark, nu er i Syrien. Jeg har mine gisninger om, hvordan deres liv ser ud der. Som kommune er vi nødt til at undersøge, hvad vi kan gøre og skal gøre for dem«, siger han.

Kerteminde Kommune vil nu vurdere, hvad der juridisk kan lade sig gøre for at sikre sig tvillingernes ve og vel. Det er en mulighed, at pigerne bliver i Syrien, hvor de i øjeblikket bor hos deres morbror, mormor og tante.

Men Kasper Ejsing Olesen udelukker ikke, at pigerne kan komme hjem til Danmark og anbringes i en dansk plejefamilie:

»Man kunne sagtens forestille sig en anbringelsessag. Men vi er nødt til at være rigtig grundige i vores forarbejde, hvis vi når derhen. Vi skal ikke have dem til Danmark, hvis ikke vi kan finde nogen, der er rustet til opgaven. Og så er det vigtigt, at vi ikke skiller de to piger ad. De har kun hinanden«.

Ritzau