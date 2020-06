Skubbede ældre mand omkuld, så han faldt bagover og slog hovedet: Betjente sigtet for vold mod 75-årig demonstrant i USA

Et ugentligt nyhedsbrev fra Politikens USA-korrespondenter Sandra Brovall og Jens Lenler. Hver fredag hjælper de dig med at forstå det dybt splittede Amerika, alt imens amerikanerne beslutter om præsident Trump skal have fire år mere i Det Hvide Hus.

To betjente fra byen Buffalo i New York, der væltede en ældre mand omkuld ved en demonstration torsdag, er blevet sigtet for vold. Det oplyser anklagemyndigheden ifølge nyhedsbureauet AP og netmediet Huffington Post. Begge betjente nægter sig skyldige i sigtelsen, skriver Huffington Post. Den 75-årige mand, der blev skubbet omkuld af betjentene, blev indlagt med skader i hovedet. Episoden blev filmet af et lokalt medie. På optagelsen ser man manden - Martin Gugino - gå frem mod betjentene, der skubber ham omkuld, så han falder bagover og slår hovedet. Læs også: Radiostation har filmet voldsom episode, hvor en ældre mand skubbes omkuld under en demonstration Demonstrationen var en del af den verdensomspændende række af protester mod politivold og racisme i forbindelse med den sorte mand George Floyds død i politiets varetægt i Minnesota. De to betjente i New York blev efterfølgende suspenderet fra deres job uden løn, mens sagen undersøges. Det har fået 57 betjente fra Buffalo til at træde tilbage fra politiets uroenhed i solidaritet med de suspenderede kolleger. New Yorks guvernør, Andrew Cuomo, har taget afstand fra betjentenes ageren. »Denne hændelse er fuldstændig uberettiget og fuldkommen skandaløs. Betjente skal håndhæve - ikke misbruge - loven«, skrev han på Twitter. ritzau