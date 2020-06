Over 400.000 er døde med coronavirus på verdensplan

Automatisk oplæsning

Det globale opgjorte antal døde med coronavirus passerede søndag formiddag 400.000.

Helt præcist er 400.012 registreret som døde ifølge den seneste opgørelse fra det amerikanske Johns Hopkins University.

Det globale dødstal som følge af pandemien rundede 300.000 den 15. maj, mens det knap 20 dage forinden havde rundet 200.000.

USA er fortsat hårdest ramt af coronavirusset, hvor landet med omkring 330 millioner indbyggere indtager en dyster førsteplads.

Landet står således for over en tredjedel af dødsfaldene på verdensplan, da knap 110.000 mennesker er opgjorte som døde med virusset.

Efter USA følger Storbritannien, som har over 40.000 opgjorte døde, hvor Brasilien, Italien, Frankrig og Spanien indtager de efterfølgende pladser ifølge opgørelsen fra Johns Hopkins University.

Landene har dog ikke de samme indbyggertal, og der bruges samtidig forskellige metoder i verden til at opgøre, hvorvidt coronavirusset er dødsårsagen eller ej.

Brasilien er kedelig undtagelse

Mange af landenes kurver er dog begyndt at gå den anden vej, og antallet af nye dødsfald er faldende.

På verdensplan nærmer antallet af bekræftede smittetilfælde sig syv millioner. I øjeblikket er der registreret 6.910.014 smittetilfælde siden pandemiens start.

Her er knap to millioner af tilfældene fra USA, mens Brasilien med lidt over 670.000 registrerede tilfælde indtager andenpladsen. Globalt er lidt over tre millioner erklæret raske.

Coronavirusset ser ikke ud til at være på tilbagetog i det folkerige sydamerikanske land. Det daglige antal registrerede døde er nemlig ikke på retræte.

Eksperter mener, at manglen på test i Brasilien, der har 210 millioner indbyggere, betyder, at de reelle tal for smittede og døde sandsynligvis er langt højere.

Coronavirusset brød oprindeligt ud i millionbyen Wuhan i det centrale Kina i slutningen af december sidste år.

Siden da har det spredt sig hastigt til lande over hele kloden. I Kina er der ifølge opgørelser 4.638 opgjorte døde med virusset.

Flere forskere har sat spørgsmålstegn ved, om Kina har offentliggjort det fulde antal af dødsfald relateret til coronavirus.

ritzau