Universitet i USA fjerner præsidents navn i kamp mod racisme Efter protester mod racisme tager Princeton et skridt for at gøre op med præsident med racistisk praksis.

Midt i debatten om racisme tager et af USA's mest kendte og velrenommerede universiteter et markant skridt.

Princeton University i New Jersey fjerner Woodrow Wilsons navn fra de bygninger, der er opkaldt efter den tidligere præsident.

»Vi har taget dette ekstraordinære skridt, fordi vi mener, at Wilsons racistiske tankegang og politik gør ham til et upassende navn for en skole, hvis forskere, studerende og tidligere studerende må bekæmpe racismens svøbe i alle dens former«, lyder det i en udtalelse fra universitetet.

Det sker efter flere år med protester over, at Wilson havde lagt navn til dele af skolen.

Nægtede sorte adgang

Wilson var leder af Princeton University, inden han blev guvernør i New Jersey og derpå blev valgt som USA's præsident fra 1913 til 1921.

Ekspræsidentens racistiske holdninger og praksis har været kendt længe.

Da han var leder af universitetet, nægtede han sorte studerende adgang.

Som præsident støttede han raceadskillelse.

I de seneste uger er protesterne taget til med krav om, at Woodrow Wilsons navn fjernes fra universitetets område.

Det er sket, samtidig med at demonstrationer mod racisme har spredt sig over det meste af USA. De brød ud efter politiets drab på den 48-årige sorte George Floyd for en måned siden.

På Princeton University har over halvdelen af de studerende på universitetets Woodrow Wilson School of Public and International Affairs skrevet under på, at hans navn skal fjernes.

Det skriver de studerendes avis, The Princetonian.

Flere studerende kræver desuden, at der gøres mere end blot at fjerne den tidligere præsidents navn.

De kræver blandt andet, at der ansættes flere sorte undervisere, og at bygninger opkaldes efter tidligere slaver, der har spillet en rolle i universitetets historie.

Ud over at fjerne Wilsons navn fra bygninger har universitetet opkaldt bygninger og auditorier efter forfatteren Toni Morrison og økonom Arthur Lewis. Begge er sorte og har modtaget en nobelpris.

Over store dele af USA har studerende opfordret til, at landets universiteter erkender deres racistiske fortid og gør op med den.

Et andet universitet i New Jersey, Monmouth University, har ligeledes meddelt, at det vil fjerne Woodrow Wilsons navn på en af bygningerne.

