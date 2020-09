Nu truer tyskerne med at sætte ild til Ruslands økonomi

Pokerspillet om konsekvenserne af giftangrebet på den russiske oppositionsleder Aleksej Navalnyj fortsætter. De tyske myndigheder ryster ikke på hånden: Navalnyj blev udsat for et attentatforsøg i Rusland, det var med en nyudviklet gren af nervegiften novisjok, og den russiske regering skal forklare sig i sagen. Snart og fyldestgørende. Hvis svaret ikke er tilfredsstillende, lyder det fra Berlin, kommer der en passende straf.

I Tyskland lyder der nu krav om at få stoppet det fælles tysk-russiske naturgasprojekt Nord Stream 2, som skal bringe gas til tyske og andre vesteuropæiske husholdninger. Det er esset i pokerspillet, og selv internt hos kansler Merkels kristendemokrater i CDU truer flere topfolk med at sende deres russiske modspillere hjem efter en kold afvaskning ved bordet.

Norbert Röttgen, formand for Udenrigskomitéen i den tyske Bundestag, fører an på holdet af hardlinere. Friedrich Merz foreslår et midlertidigt stop på to år, hvorefter man så kan vurdere forholdet til Rusland og eventuelt genstarte Nord Stream 2. Begge politikere stiller op til valget til den ledige formandspost i CDU til december.