Mens Trump lover, at Jorden er ved at blive køligere, kalder Biden ham en klimabrandstifter

Bare rolig. Jorden er begyndt at køle af.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, undsiger nok engang de videnskabelige forklaringer om den globale opvarmning og deraf følgende klimaforandringer.

»Det er begyndt at blive køligere, vent bare og se. Jeg tror ikke videnskaben ved det«, lød det fra Donald Trump under et besøg mandag på den amerikanske vestkyst, der er ramt af voldsomme skovbrande.

Alene i Californien er et rekordareal på mere end 12.000 kvadratkilometer brændt ned. Det svarer til mere end Sjælland, Lolland og Falster tilsammen.

Også staterne Washington og Oregon er plaget af brande, og mindst 30 mennesker menes at være omkommet i de tre plagede stater, hvor flere hundrede tusinde mennesker har måttet flygte fra deres hjem.

Blandt videnskabsfolk er der bred enighed om, at de menneskeskabte klimaforandringer med ekstrem tørke og voldsom varme er medvirkende til, at de tilbagevendende skovbrande accelereres.

Donald Trumps melding kommer samtidig med en opgørelse fra USA’s nationale agentur for oceaniske og atmosfæriske studier (Noaa), der viser, at sommeren 2020 aldrig har været varmere på den nordlige halvkugle.

Foto: Brendan Smialowski/Ritzau Scanpix

Donald Trump har tidligere kaldt den globale opvarmning for et svindelnummer, der er designet af Kina med det formål at svække USA, og med den nye udmelding er klimaforandringerne rykket frem på dagsordenen i den amerikanske valgkamp forud for præsidentvalget 3. november.

Demokraternes kandidat, Joe Biden, siger modsat, at klimaforandringerne i form af skovbrande, oversvømmelser og orkaner er en direkte trussel mod amerikanernes liv og helbred.

I en tale fra sin hjemby, Wilmington, Delaware, advarer han mod at give Trump fire år mere ved magten.

»Det kan godt være, at Donald Trumps klimafornægtelse ikke er skyld i brandene og de rekordstore oversvømmelser og storme. Men hvis han får en ny periode, vil de uden tvivl blive hyppigere, mere ødelæggende og mere dødelige«, siger Joe Biden.

»Hvis du giver en klimabrandstifter fire år mere i det Hvide Hus, bør ingen blive overraskede over, at en større del af USA står i flammer...at en større del af USA står under vand«.