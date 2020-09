Donald Trump er i det mindste ærlig. Frederiksens klimapolitik smager af vælgerbedrag

I den amerikanske delstat Californien har røgen fra 29 skovbrande farvet himlen orange og dækket afbrændte træer, biler og huse med et tykt lag støv. Hele USA’s vestkyst hærges af rekordhøje temperaturer og brande, der indtil nu har kostet 35 mennesker livet og sendt 40.000 på flugt fra flammerne. Den fremtid med hedebølger og voldsomme skovbrande, som videnskaben forudså i en FN-klimarapport fra 2001, er nu hverdag.

Svaret fra den amerikanske præsident, Donald Trump, har været klart: Brandene skyldes »dårlig skovledelse«. Trumps besked til verden og vælgerne er, at klimahysteriet er nonsens. Skovbrandene har intet at gøre med udledningen af drivhusgasser. Han lover derfor at gøre absolut ingenting. Det er Trumps kontrakt med vælgerne.

I Danmark har statsminister Mette Frederiksen hele tiden anerkendt, at hun blev valgt på et solidt grønt mandat. Og et folkeligt krav om klimahandling. Derfor var det dybt nedslåede, da hun torsdag gentog det budskab, som er blevet regeringens mantra: Den grønne omstilling må ikke koste en krone. Man afviser også blankt at følge klimaeksperternes anbefaling og indføre en skat på drivhusgasser og dermed lade forureneren betale.

mb