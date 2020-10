Cypern giver sig og lader EU indføre hviderussiske sanktioner

Natten til fredag opgav Cypern sin blokade af forberedte sanktioner, som EU-landene længe har været enige om at indføre mod personer i Hviderusland efter præsidentvalget 9. august.

Vejen er nu banet for økonomiske sanktioner og forbud mod indrejse. Det bekræfter EU-præsident Charles Michel på et pressemøde.

- Vi har i dag besluttet at implementere sanktioner, som vi havde besluttet. Det er vigtigt, at vi gør, hvad vi har besluttet, siger EU-præsident Charles Michel.

Hvideruslands præsident, Aleksandr Lukasjenko, optræder ikke på listen over personer, der sanktioneres. Det bekræfter Michel. Nogle lande havde ønsket, at præsidenten skulle være på listen.

Formelt vil sanktionerne blive vedtaget i en skriftlig procedure fredag. Sanktioner gælder, når de publiceres i EU-Tidende.

Cypern og Grækenland har i årevis været optaget af en regional konflikt om territoriale grænser under havet med nabolandet Tyrkiet.

Den er taget til, efter at tyrkerne den seneste tid - flankeret af krigsskibe - har foretaget boringer efter olie og gas i områder, som de to EU-lande gør krav på.

EU-landene er enige om, at Tyrkiets boringer er ulovlige. Cypern er dog som det eneste EU-land gået så vidt som til at kræve, at EU skulle vedtage sanktioner mod Tyrkiet. Ellers ville Cypern ikke give sin stemme til sanktionslisten med hviderussere.

Da statsminister Mette Frederiksen (S) ankom til topmødet torsdag, kaldte hun den cypriotiske taktik for "gidseltagning".

EU-landene havde torsdag aften en lang diskussion om Tyrkiet. Den endte ikke med sanktioner, som Cypern havde krævet. Men med en direkte trussel om samme, hvis ikke Tyrkiet stopper provokerende adfærd.

- Så vil EU benytte alle sine redskaber og forhåndenværende muligheder. Vi har en værktøjskasse, som vi kan tage i brug omgående, siger EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, på et pressemøde.

Cypern modstod hovedrysten og synlig irritation fra andre EU-lande på et møde mellem udenrigsministrene mandag i sidste uge.

Og yderligere knap to ugers diplomatisk pres på det lille EU-land virkede heller ikke.

Så det var op til EU's stats- og regeringschefer torsdag aften at forsøge at overbevise Cypern.

Det handlede for flertallet af EU-lande på topmødet om at finde den rette balance mellem at vise opbakning til Cypern og Grækenland uden at skubbe for hårdt til Tyrkiet med sanktioner.

Mette Frederiksen (S) har afvist sanktioner mod Tyrkiet.

Før topmødet nævnte hun blandt andet det sikkerhedspolitiske partnerskab og Tyrkiets håndtering af migranter som årsager til, at hun foretrak dialog frem for en sanktionsliste.

Sanktionerne mod Hviderusland udspringer af præsidentvalget i begyndelsen af august. EU-landene er enige om, at der blev snydt ved valget. Efterfølgende har man fordømt myndighedernes vold mod demonstranter.

Det er personer ansvarlige for valgsnyd og vold, som sanktionerne retter sig mod.

Allerede i august blev EU's udenrigsministre enige om, at de ville forberede sanktioner mod personer i Hviderusland. Siden har man identificeret en række personer. Listen er på omkring 40 personer.

ritzau