FBI: Milits havde plan om at kidnappe guvernør

En FBI-agent oplyser, at der er grundlag for at rejse en kriminalsag mod seks mænd, som skal have været involveret i en sammensværgelse, der omfattede en militant gruppe.

Gruppen skulle have haft planer om kidnapning af Michigans guvernør, Gretchen Whitmer.

Det siger Richard J. Trask II, som er specialagent i FBI, skriver The New York Times.

»Mændene havde diskuteret planer om at tage Whitmer, som er demokrat, som gidsel. Denne diskussion har været ført hen over hele sommeren og måske længere«, hedder det i en anmeldelse, som en føderal domstol har modtaget og offentliggjort torsdag.

Flere af mændene har været optaget af at skabe et samfund for dem selv, og en skal have talt om, at de skulle bruge 200 mand til at storme en regeringsbygning i Lansing i Michigan.

Mændene har ifølge FBI-agenten samlet våben, eksperimenteret med brug af sprængstoffer og gennemført skydeøvelser og kampmanøvrer.

ritzau