Skåne fraråder kollektiv trafik og butiksbesøg

Der bliver indført lokale restriktioner i den svenske region Skåne. Det sker for at bremse den stigende smitte med coronavirus, skriver avisen Sydsvenskan.

Skåningerne opfordres til at undgå offentlig transport og butikker. De opfordres også til kun at være tæt sammen med deres nærmeste.

»Nu er vi nødt til at trække i nødbremsen for at bryde den her udvikling«, siger læge med speciale i infektionssygdomme i Region Skåne Eva Melander til avisen.

Folk i Skåne opfordres også til at holde sig fra indendørs faciliteter, hvor der er risiko for at være tæt på andre. Det kan være butikker og indkøbscentre.

Nødvendige besøg til for eksempel supermarkeder eller apoteker kan dog gennemføres, lyder det.

Man bør også holde sig fra at arrangere eller deltage i sportskonkurrencer eller stævner, hvor mange mødes.

De næste uger bliver hårde

Den svenske statsepidemiolog, Anders Tegnell, mener, at de næste uger bliver hårde.

Særligt i Skåne, der har oplevet en voldsom stigning i antallet af indlagte med corona.

»Der har været en kraftig stigning i smitten den seneste uge - en fordobling. Med baggrund i dette har vi taget beslutningen om at skærpe restriktionerne i Skåne: At undgå kollektiv trafik så meget som muligt, og at undgå steder som butikker og indkøbscentre, hvis det ikke er nødvendigt«, sagde epidemiologen.

