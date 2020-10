Erdogan anklager Vesten for at igangsætte et korstog

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, siger i en tale onsdag, at de vestlige lande er i gang med at ’genoptage korstoget’.

Det hævder han, mens en strid mellem Tyrkiet og Frankrig om tegninger af profeten Muhammed fortsætter.

I talen, som han holder for medlemmer af sit parti, AK, kalder han det ’en æressag’ at stå op imod angreb på profeten.

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, har tidligere sagt, at han ikke vil fordømme dem, der offentliggør karikaturtegninger af Muhammed. Det er en sag om ytringsfrihed.

Det kommer efter en fornyet debat om fransk politik vis a vis muslimer.

Fransk skolelærer brutalt myrdet

Det er en reaktion på et brutalt drab tidligere på måneden på en skolelærer i Paris. Han tilbød under et skoleforløb om ytringsfrihed sine elever at se karikaturtegninger af profeten. Men de kunne også lade være.

Det førte til grove udfald fra radikale muslimer mod læreren. Blandt andet på de sociale medier. Og det fik en fatal konsekvens.

Drabsmanden var en 18-årig tjetjensk islamist.

Tegninger fra satiremagasinet Charlie Hebdo er ved den lejlighed igen bragt i flere franske medier.

I sin tale onsdag kalder Erdogan Charlie Hebdos medarbejdere for ’slyngler’. Bladet har i sit nyeste nummer en tegning af Erdogan på forsiden i t-shirt og underbukser og med en øl i hånden, mens han løfter op i en muslimsk kvindes heldragt og til hendes bare røv jubler ’ah profeten’. Tegningen har overskriften: ’I privaten plejer han at være meget sjov’.

Erdogans kontor meddeler, at Tyrkiet er klar til at svare igen på tegningen ’juridisk og diplomatisk’.

»Jeg behøver ikke at sige noget til de slyngler, som fornærmer min elskede profet på en sådan måde«, siger han til sine partimedlemmer.

Men tegningerne af Muhammed er kun den ene anledning til det forværrede forhold mellem Tyrkiet og Frankrig.

Macron har støttet Cypern og Grækenland i en strid med Tyrkiet om søterritorier. Både Tyrkiet og Frankrig har spillet med de militære muskler ved at lade krigsfartøjer operere i de omstridte farvande.

Erdogan støtter en kampagne, der har bredt sig i Mellemøsten, til at boykotte franske varer.

ritzau