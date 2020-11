Europæisk land på størrelse med Danmark udfører gigantisk coronaeksperiment

Som alle andre lande i Europa kæmper Slovakiet med at bryde coronavirussens anden bølge. Men det centraleuropæiske land har med et gigantisk testeksperiment valgt at gå sine egne veje for at mindske smitten.

De seneste to uger er knap 5 millioner slovakker blevet testet for coronavirus med lyntests, såkaldte antigentests, der giver svar inden for 15 minutter.

Massetestningen i landet, der har omkring 5,5 millioner indbyggere, er et forsøg på at komme ud af den økonomisk og socialt så omkostningsfulde nedlukning af samfundet, som Slovakiet og andre europæiske lande for tiden lever under.