Corona er den tredjemest almindelige dødsårsag i Sverige

I Sverige var covid-19 den tredjemest almindelige dødsårsag i årets første seks måneder af 2020 - kun overgået af hjerte-kar-sygdomme og kræft.

Det fremgår af en statistik fra den svenske socialstyrelse ifølge SVT.

Tidligere har hjerte-kar-sygdomme sammen med kræft tegnet sig for et klart flertal af registrerede dødsfald i Sverige.

I 2020 er statistikken over dødsårsager for første gang opgjort halvårligt. Den seneste statistik dækker således over perioden fra 1. januar 2020 til 30. juni.

Stigning i dødeligheden

Statistikken omfatter 51.534 dødsfald. Foreløbig er der ifølge den svenske sundhedsstyrelse, Folkhälsomyndigheten, registreret 6164 dødsfald blandt coronapatienter.

Ifølge rapporten fra styrelsen har covid-19 resulteret i en stigning på ti procent blandt kvinder.

Blandt mænd står virusset for en stigning i dødeligheden på 14 procent sammenlignet med første halvdel af 2019.

»Blandt mænd er man nødt til at gå tilbage til 2013 og for kvinder til 2017 for at finde det samme niveau af dødelighed«, siger Mona Heurgren, afdelingschef i Socialstyrelsen i en pressemeddelelsen.

