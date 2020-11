Velhavende lande har hamstret vacciner: »Vi står i den situation, hvor rige passagerer har købt sig adgang til redningsbådene«

En række velstående lande har enten købt eller reserveret de fleste af de coronavacciner, som 18 forskellige producenter er på vej med.

Det har de gjort for næsen af organisationen Covax, der ellers har forsøgt at organisere en mere ligelig global fordeling af vaccinerne.

Det betyder, at indbyggere i USA, Canada, Storbritannien, Japan og hele EU kan blive vaccineret først. Men det betyder også, at de samme lande langt hurtigere end mindre velstående lande vil kunne åbne arbejdspladser, løsne op for bevægeligheden, åbne grænserne for turister og generelt sætte de store økonomiske samfundshjul i gang igen. Det siger to eksperter.