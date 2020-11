Et ungt par er rent faktisk iført mundbind midt i den sydende, kogende menneskemasse, som protesterer mod den epidemilov, som den tyske regering i dette øjeblik prøver at få stemt hjem inde i Forbundsdagen, der tårner sig op et par hundrede meter bag ved den massive mur af politifolk.

De to er også krøbet i hvide dragter og beskyttelsesbriller og har skilte hængende om halsen, hvorpå der står: »Merkel, mundkurv, 1933=2020«. Og så lige et SS-tegn, hvis nogen stadig skulle være i tvivl om sammenligningen mellem naziregimet og de politikere, som folk her ved Brandenburger Tor mener har stjålet deres frihed og forvandlet Tyskland til et diktatur. I coronaens navn.

Ellers er jeg nogenlunde den eneste, der bærer mundbind, og folk stirrer på mig med en blanding af vrede og medynk. Har det fjols ikke fundet ud af, at den der virus ikke eksisterer, tænker de muligvis. At coronaen bare er et udspekuleret og opdigtet redskab, som regeringen bruger til at få os ned med nakken!