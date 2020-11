Fra socialistisk utopi til ond drøm: Her er fire ting, der er gået helt galt for Venezuela

93 pct. af alle husstande har ikke vand. 54 pct. af hospitalerne har ikke vand. Benzin er ikke til at opdrive i landet med verdens største oliereserver. Til gengæld er der masser af køer foran butikker med få varer og benzinstationer uden benzin. Selv basisvarer som sæbe og toiletpapir er der mangel på.

Næsten 6 mio. venezuelanere har forladt deres land for at finde et bedre liv i Venezuelas nabolande eller USA. Mange tusinder har dog været tvunget til at rejse hjem igen, fordi de har mistet job eller hjem i udlandet på grund af coronaen. Mange er tvunget i karantæne i sundhedsfarlige lejre uden vand og basale fornødenheder.

Venezuelas olieindtægter er på 10 år faldet fra 600 milliarder kroner årligt til 14 milliarder kroner i år. Boreriggene står stille. Situationen står i grel modsætning til dengang, da olien finansierede store offentlige arbejder og skabte dynamik i samfundet.