»Det er meget usædvanligt og rimelig stort, at en svensk ​statsminister taler direkte til sit folk«

Galopperende smittetal har fået den socialdemokratiske statsminister Stefan Löfven på banen. I denne uge har han været på tv dagligt fra pressemøder, hvor han opfordrer folk til at mødes højst otte personer ad gangen og stop for alkoholsalg kl. 22. Og i aften, søndag kl. 19.01, taler han til nationen (se live her). Og det er ganske usædvanligt i svensk sammenhæng.

»Gå ikke til fitness, gå ikke på biblioteket, hold ingen fester. Luk ned« lød hans opfordring i denne uge ifølge SVT efter en måned med eksplosiv stigning i smittetrykket. Nu ligger alle Sveriges regioner over 100 smittede per 100.000 indenfor en uge og med et akkumuleret dødstal på over 6.000.

Det har fået statslederen til at træde i karakter, mener Kristina Olsson, Politikens korrespondent i Malmø.