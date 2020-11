Löfven i tv-tale til svenskerne: Vores handlinger afgør, hvem der er hos os til jul

Det var med alvorsord, at Sveriges statsminister, Stefan Löfven, søndag klokken 19 så svenskerne i øjnene i en usædvanlig tale til nationen.

Talen blev holdt på baggrund af en tid, hvor Sverige dagligt har slået sin egen rekord i antallet af nye smittede med coronavirus, og hvor 6403 mennesker i alt er døde med coronavirus.

Stefan Löfven lagde i sin tale vægt, hvor alvorlig en situation det er, landet står i.

»De fejl, vi begår som land nu, vil vi komme til at lide under senere. Det, som vi gør rigtigt nu, får vi glæde at senere«.

»Det, vi gør nu, påvirker, hvordan julefejringen kommer til at se ud, og hvem der stadig er hos os i juletiden«, lød det fra den svenske statsminister.

»Det kan lyde brutalt, men det er præcist så hård og brutal, som virkeligheden er«.

Stefan Löfven mindede om de alarmerende høje smittetal og understregede, at alle svenskere må gøre mere for at få Sverige gennem den verserende coronakrise.

»Jeg må endnu engang bede jer om noget, der er svært, men helt nødvendigt, sagde statsministeren.

»Alle må gøre mere, og det er på dig og mig, det beror, sagde han, inden han tilskyndede svenskere til kun at se de mennesker, de bor med - og maksimalt to venner, hvis man bor alene, lød opfordringen.

