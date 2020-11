Boris Johnson: Julen bliver ikke normal i år

Butikker, frisører og fitnesscentre over hele England er noget af det, der kan genåbne, når den nuværende nedlukning slutter 2. december.

Men på andre områder vil der komme skrappere tiltag.

Det siger den britiske premierminister, Boris Johnson, i en tale i Underhuset i London mandag.

Han vil også ændre en meget kritiseret regel om de engelske pubber, der ikke har haft lov at servere mad og drikke, siden nedlukningen trådte i kraft siden 6. november.

»Vi vil ændre det til, at der er sidste udskænkning klokken 22 og lukketid klokken 23«, siger han.

Det gælder dog ikke i de værste ramte områder, det såkaldte niveau tre. Her må pubber og restauranter kun sælge takeaway.

Johnson siger, at han glæder sig over de seneste fremskridt med vacciner, der kan tages i brug inden for en overskuelig fremtid.

Men ’vi er der ikke helt endnu’, siger Johnson. Og det bliver en hård vinter, selv om ’vi har rundet et hjørne, og der er en flugtvej i sigte’.

’Covid ved ikke, at det er jul’

Selv om flere butikker får lov at genåbne, og fodboldfans kan begynde at vende tilbage til nogle af de engelske stadioner, vil der stadig gælde restriktioner i de områder, der er på niveau tre.

Nogle regioner vil blive rykket op i et højere niveau, end de har været indtil videre, fordi antallet af nye smittetilfælde stiger i de regioner.

»Jeg er ked af at sige, at vi forventer, at flere regioner i hvert fald midlertidigt vil komme på et højere niveau end før«, siger Johnson.

Heller ikke julen kommer i år til at være, som den plejer, varsler premierministeren, der opfordrer briterne til fortsat at huske at holde afstand og tage hensyn, for ’covid ved ikke, at det er jul’.

Men alligevel er der en åbning i hans tale.

»Vi vil alle gerne have en form for jul. Vi har brug for det«, siger premierministeren.

Han siger også, at hans regering vil tillade, at folk ser mere til familie og venner i løbet af julen.

ritzau