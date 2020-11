Biden med nye ministre: Amerika er tilbage

»Multilateralismen er vendt tilbage og diplomatiet er vendt tilbage«.

Det fastslog den erfarne diplomat Linda Thomas-Greenfield, da hun sammen med de andre nominerede til USA’s næste regering tirsdag blev præsenteret af den kommende præsident, Joe Biden. Linda Thomas-Greenfield er nomineret til posten som FN-ambassadør.

»Amerika er tilbage«, lød det fra Biden selv på Twitter umiddelbart efter præsentationen af de kommende ministre.

Biden har nomineret tidligere udenrigsminister John Kerry som klimaudsending. Det viser med tydelighed USA’s beslutsomhed på klimaområdet, siger den kommende præsident.

»Jeg undervurderer ikke et sekund de vanskeligheder, vi får ved at leve op til mine dristige forpligtelser til at bekæmpe klimaforandringer«, siger Biden.

»Men samtidig skal ingen et sekund tvivle på min vilje til at gøre lige netop det«, sagde Biden, da han præsenterede Kerry.

Kerry sagde blandt andet, at den Parisaftale om klimaet, som han selv har været med til at forhandle på plads som udenrigsminister i Barack Obamas regering, ikke er tilstrækkelig.

»Du gør rigtigt i at tilslutte dig Parisaftalen igen på første dag. Og du har ret i, at Parisaftalen i sig selv ikke er nok«, sagde Kerry til Biden, mens han udtrykker håb om, at den næste klimakonference, der efter planen skal holdes i den skotske by Glasgow næste år, højner ambitionerne.

Joe Bidens foretrukne valg som udenrigsminister, Antony Blinken, lover ved tirsdagens præsentation, at han vil søge samarbejdet over hele verden. Samarbejdet er nødvendigt, for USA kan ikke løse verdens problemer alene, understreger han.

»Vi skal samarbejde med andre lande, vi har brug for deres samarbejde. Vi har brug for deres partnerskab., siger Blinken.

»Vi skal gå til det med lige dele ydmyghed og selvsikkerhed«, siger Blinken.

Alle Bidens nominerede til topposter i Det Hvide Hus skal godkendes af Senatet, inden de kan indsættes.

Ritzau