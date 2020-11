Macron: Det værste af anden bølge er ovre – nedlukning lempes

Automatisk oplæsning

Frankrig vil i weekenden begynde at lempe den månedlange nedlukning, der har været i kraft siden slutningen af oktober. Det siger den franske præsident, Emmanuel Macron, i en tv-tale.

Nogle restriktioner vil dog fortsat gælde for at undgå, at Frankrig bliver ramt af ”en tredje coronavirus-bølge”, siger Macron.

Nedlukningen bliver først helt ophævet den 15. december. Her vil den blive erstattet af et udgangsforbud, der gælder fra klokken 21 til 07.

Eneste undtagelser er juleaften den 24. december og nytårsaften den 31. december.

»Vi kan rejse uden tilladelse, også mellem regionerne, og tilbringe julen med vores familier«, siger præsidenten.

Men han opfordrer franskmændene til at undgå »formålsløse« rejser.

Teatre og biografer genåbner også inden jul. Men restauranter, caféer og barer vil fortsat være lukket frem til 20. januar for at bremse smittespredningen.

»Vi må gøre alt for at undgå en tredje bølge og gøre alt for at undgå en tredje nedlukning«, siger Macron på fransk tv.

Håber på vaccine ved årsskiftet

I midten af oktober indførte Frankrig nye restriktioner i nogle af de hårdest ramte byer, herunder hovedstaden Paris. Men det gav ikke det resultat, regeringen havde håbet på, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Derfor blev der indført en måneds nedlukning over hele landet fra 30. oktober. Denne nedlukning er dog mindre striks end den, der var i kraft fra 17. marts til 11. maj.

Der er flere positive tegn på, at den seneste nedlukning har haft en effekt. Blandt andet er antallet af coronapatienter på hospitalerne faldet.

Sammen med et pres fra erhvervslivet, der er bekymret for en bølge af konkurser, har det nu fået regeringen til at lempe på tiltagene.

Macron siger også, at han håber, at de første vacciner mod coronavirus vil være tilgængelige i slutningen af december eller begyndelsen af januar.

