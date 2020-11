FN-chef: Regering og oprørere skal nedtrappe konflikt i Etiopien

FN’s generalsekretær, Antonio Guterres, er »dybt bekymret« over situationen i Etiopiens Tigray-region.

Han opfordrer de stridende parter til at nedtrappe konflikten, som har skabt frygt for en borgerkrig i Etiopien, der med 110 millioner indbyggere er Afrikas mest befolkningsrige land efter Nigeria.

Det siger FN-talsmand Stephane Dujarric, skriver nyhedsbureauet Reuters. » Meldinger om en potentiel militæroffensiv mod den regionale hovedstad Mekele, får ham (Guterres, red.) til at opfordre Etiopiens ledere til at gøre alt, hvad de kan for at beskytte civile, beskytte menneskerettigheder og sikre en humanitær adgang til levering af nødvendig hjælp«, siger Dujarric i en meddelelse.

Meldingen kommer fra FN’s generalsekretær, efter at FN’s Sikkerhedsråd tirsdag har holdt sit første møde om konflikten i Etiopien, uden at nå til enighed om en fælles udtalelse. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

De etiopiske regeringsstyrker har i mere end to uger været involveret i en blodig konflikt med lokale oprørsstyrker i Tigray-regionen. Regionen med cirka en halv million indbyggere kontrolleres af Tigray Folkets Befrielsesfront (TPLF). TPLF har i mange år domineret etiopisk politik.

Afviste forslag om at sende mæglere til landet

Men Etiopiens premierminister, Abiy Ahmed, har, siden han blev regeringsleder i 2018, været på kant med gruppen, som er blevet skubbet ud af både regeringen og statslige institutioner.

Den 4. november satte Abiy Ahmed militæret ind mod oprørsgrupper i Tigray, efter at en militærbase var blevet angrebet efter uenighed om selvstyret i regionen. Siden er hundredvis, muligvis tusindvis, blevet dræbt i konflikten, og over 30.000 er flygtet til Sudan. Regeringsstyrker hævder at have indtaget flere byer i Tigray.

Senest Adigrat, der ligger 116 kilometer nord for Mekele og er den næststørste by i regionen. Ifølge Reuters er det svært at få verificeret oplysninger fra Tigray på grund af afbrudte kommunikationskanaler.

I weekenden afviste den etiopiske regering et forslag fra Den Afrikanske Union om at sende mæglere til landet. Premierminister Abiy Ahmedys kontor har svaret, at det endnu ikke er aktuelt at forhandle med TPLF.

Ritzau