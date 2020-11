Jeppe Kofod skælder ud på partier i Folketinget, der er kritiske over for Kina: »Jeg må simpelthen også appellere til en større sans for realisme«

Den danske udenrigsminister, Jeppe Kofod (S), er kommet i hård politisk modvind og har rodet sig ud i et usædvanligt slagsmål med store dele af Folketinget.

Striden skyldes, at Jeppe Kofod nu får stærk kritik fra en af Hongkongs mest højtprofilerede dissidenter samt flere partier både til højre og venstre i Folketingssalen for ikke at komme demokratiaktivisterne i Hongkong til hjælp.

»Danmark er stadig bange for, hvilke negative konsekvenser det vil få at gå op imod Kina. Det viser, hvordan Kina fortsat kan slippe afsted med at intimidere vestlige lande«, siger 27-årige Nathan Law, der i juni flygtede fra Hongkong til London. Han har i årevis været en af Hongkongs mest fremtrædende demokratiforkæmpere, og hans flugt har ført til, at Kina har udsendt en international arrestordre på ham. Vender han tilbage til Hongkong, risikerer han fængsel helt op til livstid.