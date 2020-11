Regeringen tilbyder dansk vaccinationsbevis, men rejsebranchen vil have internationale regler

Når vaccinerne mod covid-19 er blevet rullet ud, vil nogle af verdens lande givetvis kræve, at rejsende udefra skal være vaccineret for at komme ind. Derfor vil sundhedsminister Magnus Heunicke (S) tilbyde et vaccinationsbevis på samme måde som myndighederne i dag tilbyder dokumentation, hvis man er testet negativ for corona.

Det forklarede han på et pressemøde torsdag aften.

»Hvis der skal bruges en form for bevis, når vi skal ud at rejse – lige så vel som vi stiller bevis til rådighed, hvis man har en negativ test – så vil vi også skulle lave samme løsning, hvis man har brug for det, til at vise sit flyselskab«, sagde Magnus Heunicke og forklarede: