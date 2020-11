Flemming Splidsboel Hansen: Putin frygter et atomkapløb, han slet ikke har råd til

USA’s kommende præsident Joe Biden har gjort det klart, at han modsat sin forgænger Donald Trump er tilhænger af aftaler og traktater. Mange stats- og regeringschefer rundtom i verden håber, at den nye administration kan levere hurtigt på aftaler om alt fra klima over sundhed og handel til atomenergi.

I Moskva er valget af Biden blevet mødt med et lidt opgivende skuldertræk. Russiske politikere forbereder sig lidt på ’Obama 2.0’, det vil sige en præsident, som ser det som USA’s ret og pligt at blande sig, når forholdene bliver for brogede et eller andet sted i verden. Det sted kunne meget vel vise sig at være Rusland.

Inden valget i USA udtrykte præsident Putin og hans folk i regeringshovedkvarteret Kreml dog også en forhåbning om, at Biden ville være klar til at tale om reguleringen af atomvåben. Flere af de store aftaler er udløbet eller tæt på udløb, og i Rusland ser man meget gerne, at USA vender tilbage til forhandlingssporet.