Sverige fastholder forsamlingsforbud på otte over julen

Sverige fastholder sit forbud mod forsamlinger over otte personer hen over jul og nytår.

Det siger landets statsminister, Stefan Löfven, på et pressemøde tirsdag ifølge den svenske avis Aftonbladet.

»Julen er en tid, hvor man vil være sammen. Julen er en tid for nærvær. Men i år kan julen ikke blive som normalt«, siger han på et pressemøde.

Löfven siger, at smittetallene ikke er forbedret. Derfor ligger grænsen for forsamlinger fortsat på otte, selv om der er tale om særlige lejligheder som jul og nytår.

»Otte personer er den nye norm. Det gælder selv jul og nytår«, siger han.

Sverige registrerer 133 nye dødsfald

Sverige har tirsdag registreret 133 coronadødsfald. Dermed er i alt 7200 døde med coronavirus under pandemien. Tallene dækker over antallet af døde i weekenden og mandag.

I samme periode er antallet af smittede steget med 18.820. Dermed er i alt knap 300.000 personer bekræftet smittede i Sverige.

Ifølge den svenske statsminister er der bekymrende tendenser flere steder i landet.

»Vi har alle et fælles ansvar for at bidrage til, at Sverige ikke går ind i det nye år med øget smittespredning.

»For alle, og jeg mener virkelig alle, gælder sund fornuft, stor forsigtighed og eget ansvar«, siger Löfven.

