Trump-dekret: Kræver at vaccine først skal gå til amerikanere

Præsident Donald Trump har tirsdag underskrevet et dekret, der pålægger ’at sikre, at amerikanske borgere har første prioritet til at modtage amerikanske vacciner’ mod covid-19.

Men det er ifølge nyhedsbureauet AFP usikkert, hvordan han vil håndhæve det. Medicinalselskaber i USA har allerede underskrevet aftaler med Europa og lande rundt om i verden.

Men det kunne tyde på, at den amerikanske regering er bekymret for en mulig mangel på vacciner. Det er ambitionen, at millioner af amerikanere skal vaccineres inden for de kommende måneder.

Og hvad er en amerikansk vaccine?

Den tilsyneladende mest succesfulde lige nu er den, som produceres af selskabet Pfizer. En brite, en 90-årig kvinde, blev tirsdag den første til at modtage vaccinen.

Men den er udviklet i Tyskland af selskabet Biontech.

Pfizer har i modsætning til flere andre amerikanske medicinalselskaber ikke ønsket at modtage føderal støtte til udviklingen af en vaccine.

Det er på den baggrund heller ikke helt klart, om regeringen i Washington faktisk kan kræve, at amerikanere skal stå først til at modtage vaccinen fra Biontech/Pfizer.

Moderna er et andet amerikansk selskab, som inden for kort tid ventes at få en betinget godkendelse for sin vaccine. Moderna har modtaget et milliardbeløb fra forbundsregeringen til at udvikle vaccinen mod covid-19.

ritzau