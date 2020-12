»Vi passerer nu en dyster milepæl«: Antallet af mennesker på flugt er det højeste nogensinde

Over 80 millioner mennesker er i dag fordrevet fra deres hjem, viser nye tal fra FN. Antallet er det højeste, som nogensinde er registeret.

»Vi passerer nu en dyster milepæl«, siger Filippo Grandi, højkommissær i FN’s Flygtningehøjkommissariat (UNHCR).

De nye FN-tal, som er foreløbige, refererer til voldelige konflikter i Syrien, DRCongo, Mozambique, Somalia og Yemen, hvor flere end en halv million mennesker siden januar er blevet drevet på flugt.

På flugt fra voldtægter, henrettelser og hensynsløs vold

Opgørelsen fra UNHCR i Genéve omfatter også et betydeligt antal mennesker, som er blevet tvunget på flugt i Afrikas Sahel-region, hvor civile flygter fra voldtægter, henrettelser og hensynsløs vold.

Op mod 30.000 flygtninge er drevet på flugt fra de seneste ugers kampe i Etiopien.

FN’s flygtningeorganisation taler om en ’humanitær krise i fuld skala’ i det østafrikanske land som følge af en væbnet konflikt mellem regeringsstyrker og oprørsgruppen Tigray Folkets Befrielsesfront, TPLF.

De mange tusinde etiopiere er flygtet til nabolandet Sudan.

»Strømmen af flygtninge vil blive stadig større, hvis verdens ledere ikke stopper krigene«, siger Grandi.

Coronaen har gjort det sværere at komme i sikkerhed

UNHCR påpeger, at skærpede restriktioner ved grænser i 168 lande under den første bølge i pandemien i foråret har gjort det sværere for flygtninge at redde sig i sikkerhed.

Selv om mange lande siden har indført en mere pragmatisk asylpolitik, faldt antallet af asylsøgere med en tredjedel i årets første halvdel sammenholdt med samme periode sidste år.

Der er også sket store fald i antallet af flygtninge, som har været i stand til at vende tilbage til deres hjemland.

Det samme gælder antallet af personer, som har fået tilbud om permanent at blive genhuset i deres eget land.

ritzau