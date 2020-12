Nattedrama i Bruxelles: Polen vil ikke give sig på klimamålet og kræver flere penge

Gennem en lang nat i Bruxelles har Polens premierminister, Mateusz Morawiecki, holdt EU fast i et skruestik og nægtet at bøje sig. Han vil ikke acceptere et klimamål på mindst 55 procent CO 2 -reduktion i 2030, medmindre Polen bliver fuldt ud kompenseret og han har natten igennem forlangt detaljerede forsikringer fra de øvrige lande.

Klokken 05.30 var der en kort pause i forhandlingerne og spørgsmålet er, om EU kan nå til enighed om målet på de 55 procent. Eller om det igen skal udskydes. Som det er blevet før.

Sker det, må EU-kommissionens formand, Ursula von der Leyen, gå tomhændet til FN’s klimakonference på lørdag og EU vil ikke kunne tage den førerrolle på klimaet, som Unionen har. På et tidspunkt, hvor en klimarapport fra FN viser, at temperaturen vil stige med 3,2 grader, hvis der ikke sker reduktioner.