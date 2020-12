Ball Apichart sælger gademad til demonstranterne i Bangkok, og aldrig har han tjent så meget og været så glad

Den politiske uro i Thailand har nu varet i fem måneder, og den bliver ved med at spidse til.

Alle parter i konflikten bliver stadig mere uforsonlige. De unge demonstranter, som kræver demokrati og en indskrænkning af kongens magt og privilegier, har samlet sig under sloganet RT, som de siger står for ‘Restart Thailand’. Men de lægger ikke skjul på, at de samme bogstaver også kan stå for ‘Revolution Thailand’ og endnu mere udfordrende ‘Republic Thailand’, hvilket indikerer, at deres endelige mål muligvis nu er at komme helt af med kongen.

Omvendt har Thailands militærregering på det seneste tiltalt otte ledere blandt demonstranterne for majestætsfornærmelse, hvilket kan koste dem 15 år i fængsel.