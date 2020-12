Trumpvælgere kom kampklædte til præsidentens dør parate til at dø for ham. Så steg Trump ud i sin helikopter

Tusinder af loyale Trump-tilhængere protesterer i Washington mod det, de kalder valgfusk. Marchen kom dagen efter et stort Trump-nederlag. Men tilhængerne er ikke parate til at stoppe med at kæmpe for præsidenten.