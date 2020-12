Da de første coronatilfælde blev konstateret, lukkede hotellet straks ned. Men da var det allerede for sent. Nu kan 300.000 coronasmittede spores tilbage hertil

Hvis man er i tvivl om, hvor lidt der skal til for, at covid-19 breder sig massivt, så viser et nyt amerikansk studie, hvordan en konference i Boston i februar 2020 blev til en supersprederbegivenhed, skriver en række amerikanske medier, blandt andre NBC og CBS News.

Selv om den to dage lange biotech-konference i Bosten kun havde forsamlet 175 mennesker, er den årsag til, at mellem 205.000 og 300.000 er blevet smittet på verdensplan, viser undersøgelsen, der er blevet offentliggjort magasinet Science.

Omkring 100 blev syge efter konferencen, og det førte til at Marriott-hotellet, der husede konferencen, blev lukket ned allerede i marts for at stoppe smittespredningen.