»Det er lykkedes kommunistpartiet at omskrive denne tragedie«

En kinesisk borgerjournalist er mandag blevet idømt fire års fængsel for at have rapporteret fra Wuhan, da coronavirusudbruddet brød ud, og det kinesiske styre er i det hele taget ved at gøre covid-19-dramaet for et år siden til et behændigt propagandanummer. Den hollandske journalist Eefje Rammeloo har for Politiken været i Wuhan, hvor de grusomme fælles minder er forvandlet til fortællinger om heltemod og systemets sejre. Et år efter epidemiens udbrud nævnes årsager og ansvar ikke med et eneste ord.